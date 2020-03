Gemeinsam mit Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister stellte sich Heinzlmaier der Diskussion mit dem Publikum. „Heute müssen die Jugendlichen vielfach mit einer immer komplexeren Welt zurechtkommen, die häufig verunsichert. Daher ist es wichtig mit der jungen Generation den offenen Dialog auf Augenhöhe zu suchen und ein offenes Ohr für ihre Anliegen zu haben“, betont Teschl-Hofmeister.

Kommunikation mittels Fotos und Videos

„Gerade bei der Jugend zeigt sich der fundamentale Wandel durch die digitalen Medien am deutlichsten. Laut der aktuellen Jugendwertstudie kommunizieren die unter 20-Jährigen auf Social-Media-Kanälen vor allem mittels Fotos und Videos. Sprachliche Botschaften sind meist zweitrangig“, betonte Heinzlmaier. „Um die junge Generation zu erreichen, braucht es also eine gut abgestimmte Kombination von Bild und Text. Dies liegt vor allem daran, weil Bilder auf der emotionalen Ebene erfasst werden und viel stärker zum Handeln motivieren als reine Texte. Durch die immer geringer werdende Aufmerksamkeitsspanne sind Kommunikationsmaterialien gefragt, die stark wirken und außergewöhnlich sind“, so Heinzlmaier.

Mediennutzung liberal, Wertvorstellungen konservativ

Konträr zur Mediennutzung verhält es sich allerdings mit den Wertvorstellungen der Jugend von heute. Sie sucht wieder verstärkt nach Sicherheit, Stabilität und Vertrauen im Leben. „Gerade in der Schule bieten sich zahlreiche Möglichkeiten auf die Bedürfnisse und Wünsche der jungen Menschen auf der persönlichen Ebene einzugehen. Dabei spielt der Aufbau einer wertschätzenden Beziehung zwischen Schüler und Lehrer eine zentrale Rolle, die ein positives Schulklima schafft“, so Teschl-Hofmeister.