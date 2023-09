Umfrage: Landsleute würden lieber Wein statt Bier trinken

„Die Ergebnisse können sich sehen lassen und zeigen ganz klar die Bedeutung von heimischem Wein in unserem Land“, heißt es von Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager in einer Aussendung der Landwirtschaftskammer.

Konkret zeigte die Umfrage, dass 69 Prozent der Befragten Wein als wichtig für die österreichische Identität erachten. 74 Prozent geben an, Wein aus Österreich zu trinken. Und für fast die Hälfte der Befragten sind Weingut und/oder Winzer ausschlaggebendes Kaufargument. Bei Frauen und in der Generation unter 30 Jahren gewinnt Wein an Popularität. In dieser liegt auch Wein deutlich vor Bier, müsste man sich zwischen beiden entscheiden.

Dreiviertel der Befragten trinken heimische Weine

Die Bekanntheit von österreichischem Wein ist sehr hoch: 91 % der Befragten kennen Wein aus Österreich. 74 % geben an, heimischen Wein zu trinken. 69 % der Befragten erachten das Kulturgut Wein als wichtig für die österreichische Identität.

Für fast die Hälfte der Befragten (44 %) ist die Kaufentscheidung vom Weingut oder Winzer abhängig. Das zeigt, Wein ist ein sehr persönliches Produkt, und macht die enge Verbundenheit mit den heimischen Weinbaubetrieben und das Vertrauen in diese deutlich.

Die Umfrage zeigt weiters, dass Wein vor allem bei Frauen und der jungen Generation unter 30 Jahren einen hohen Stellenwert genießt und in dieser Gruppe an Popularität gewinnt.

Wein wird stärker präferiert als Bier. Müssten sich die Befragten entscheiden, würden 45 % Wein wählen und 24 Prozent Bier. Bei den Frauen würden sich sogar mehr als die Hälfte (55 %) für Wein entscheiden.

Das Kulturgut Wein spiele mittlerweile auch für die jüngere Generation unter 30 Jahren eine wichtige Rolle – dies kann man auf das hohe Qualitätsbewusstsein zurückführen. Zudem habe Wein im sozialen Umfeld eine wesentliche Rolle: Er stehe für maßvollen Genuss und gesellschaftliches Beisammensein, heißt es in einer Aussendung der Landwirtschaftskammer Österreich.