Kamingespräche Hochkarätige Runde diskutiert: „Wem vertrauen wir noch?“

Politikwissenschaftlerin Katrin Praprotnik, Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll und Ex-Profil-Journalist Herbert Lackner diskutieren im Schloss Totzenbach über die Vertrauenskrise in Medien, Politik und Institutionen. Foto: NakowitzHorak, fotografundfee, Jeff Mangione

D ie Kultur.Region.Niederösterreich lädt am Mittwoch, 12. April, in das Schloss Totzenbach zu einem Kamingespräch ein. Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll, Politikwissenschaftlerin Katrin Praprotnik und Journalist Herbert Lackner diskutieren darüber, wem wir noch vertrauen können - unter anderem in Bezug auf Medien und Institutionen.