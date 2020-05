Seit den Anfängen der Aktion „Licht ins Dunkel“ im Jahr 1973 sind die Niederösterreichischen Nachrichten als Partner mit dabei, um soziale Projekte in unserem Bundesland zu unterstützen. Heuer haben die NÖN-Leserinnen und Leser mit ihren Spenden für einen absoluten Rekord gesorgt.

Wie in der Vorwoche offiziell bekannt wurde, konnten bei der diesjährigen Aktion über die NÖN und ihre Schwesternzeitung BVZ insgesamt 197.993,23 Euro lukriert werden. Damit wurde die bisher höchste Spendensumme aus dem Jahr 2012/2013 um mehr als 30.000 Euro überboten.

W. Fahrnberger & D. Lohninger Die NÖN-Familie hilft LEITARTIKEL

ORF „Ein beispielloses Engagement der NÖN-Familie“, lobt Eva Radinger, Geschäftsführerin von „Licht ins Dunkel“.

„Wir sind jedes Jahr aufs Neue gefordert, um Familien, deren Lebensumstände sich oft von einem auf den anderen Tag dramatisch verändern, kontinuierlich helfen zu können. Mit beispielgebendem Engagement hält die NÖN-Familie mit all ihren Leserinnen und Lesern Licht ins Dunkel – und damit zahlreichen Familien und Kindern, die uns brauchen – seit vielen Jahren die Treue“, freut sich Eva Radinger, Geschäftsführerin von Licht ins Dunkel. Kein anderes NÖ-Unternehmen sammelt mehr Spenden als die NÖN.

Mit dem Geld werden insgesamt sieben Hilfsprojekte im ganzen Land unterstützt. Jeweils zehn Prozent der Spendensumme kommen zudem projektgebunden der Caritas St. Pölten bzw. Wien zugute.

Leser haben "Herz am rechten Fleck"

„Die NÖN haben den Anspruch, konstruktiv zum Zusammenleben und Zusammenstehen in Niederösterreich beizutragen. Das großartige Ergebnis der ,Licht ins Dunkel‘-Aktion hat dies eindrucksvoll bestätigt“, zeigt sich auch Herausgeberin Gudula Walterskirchen beeindruckt.

Wie NÖN-Geschäftsführer Friedrich Dungl vorrechnet, wurden allein in den letzten 20 Jahren von der NÖN-Leserschaft über 2,75 Millionen Euro gesammelt (siehe Grafik). „Unser Dank gehört zur Gänze unseren Leserinnen und Lesern, die offensichtlich das Herz am rechten Fleck haben und diesmal sogar für einen Rekord gesorgt haben. Ich bin sehr stolz darauf, dass die NÖN-Familie die Ärmsten in unserem Land nicht vergisst, und freue mich, dass es uns gelingt, Woche für Woche so viele Menschen zu berühren“, betont Dungl.

Einen wesentlichen Teil zum Erfolg tragen Jahr für Jahr auch die in der NÖN beigelegten Spendenerlagscheine bei, die von der Raiffeisenbank NÖ-Wien zu Verfügung gestellt wurden.