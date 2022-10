Karrierestart „Adios Amor“

Werbung

„Adios Amor“ hob ihn 1982 in den Schlagerhimmel, den er bis heute nicht verlassen hat. Am 2. November 1960 als Adolf Andreas Meyer in Wien-Floridsdorf geboren, wuchs Andy Borg bei seiner Großmutter in Großweikersdorf im Bezirk Tulln auf.

Nach der Mittelschule lernte er Automechaniker und besuchte in Amstetten die Berufsschule. Das Singen lag ihm allerdings mehr am Herzen als Werkzeug und Motoröl, und so bewarb sich Andy Borg 1980 beim Casting für „Die große Chance“ – und wurde abgelehnt. Eine erneute Bewerbung im Jahr darauf war erfolgreich: Musikmanager Kurt Feltz nahm den jungen Sänger spontan unter Vertrag, schrieb für ihn „Adios Amor“ und katapultierte Borg an die Spitze der Hitparaden. Der Song verkaufte sich wie viele andere Borg-Schlager millionenfach.

Auch als Moderator ist der bodenständige Sänger tätig, für das deutsche Fernsehen präsentierte er die „Schlagerparade der Volksmusik“. 2006 trat er die Nachfolge von Karl Moik im „Musikantenstadel“ an, den Borg bis 2015 moderierte.

Andy Borg ist in zweiter Ehe mit Birgit verheiratet, die auch seine Managerin ist. Aus der ersten Ehe mit Sabine hat er zwei Kinder.