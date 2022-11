Wilhelmsburg: Ein G’riss um Leopold im Hause Karl .

Einer steht in Lienz, einer steht in Wilhelmsburg. Zweimal gewann Benjamin Karl bislang den NÖN-Leopold, in sein Haus nach Osttirol schaffte es aber nur eine Trophäe. „Der ist so schön. Einen hab’ ich mir geschnappt“, klärt Mama Michaela auf.