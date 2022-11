Leopold 2022: Ein Preis für sehr viel Profil aus Gresten .

„Das ist eine Wertschätzung für unser Unternehmen, unsere Philosophie, aber vor allem auch für den Einsatz und die gerade in den vergangenen zwei Jahren enorm hohe Flexibilität all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, freut sich Thomas Welser, Firmenchef des weltweit tätigen Familienunternehmens Welser Profile mit Hauptsitz in Gresten.