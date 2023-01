Amtsübergabe: Laienverband hat neuen Leiter

Werbung

Das Fest zur feierlichen Übergabe der Präsidentschaft der Katholischen Aktion (KA) der Diözese St. Pölten von Armin Haiderer an Reinhard Länger stand unter dem Motto „Überzeugung. Vielfalt. Einheit“.

Vierzehn Jahre lang war Armin Haiderer Präsident der KA der Diözese St. Pölten. Als er das Amt im Alter von 28 Jahren übernahm, war er österreichweit der jüngste KA-Präsident. Für das Engagement bei der KA sei ein „Hang zum Märtyrertum“ nötig, oft sei es Knochenarbeit gewesen.

Dennoch betont er: „Ich bin der KA, der Kirche und der Diözese unendlich dankbar. Ich werde ihr weiterhin verbunden bleiben.“ Vor allem die Zusammenarbeit im Präsidium und mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern sei erfüllend gewesen.

Bunte Kirche und gelebte Vielfalt

Als neuer Präsident wurde Reinhard Länger vom Diözesanausschuss, dem obersten Entscheidungsgremium der KA, gewählt. Haiderer konnte somit „das Amt in ältere Hände übergeben“.

Der 62-Jährige ist langjähriges Mitglied der Pfarre St. Johannes Kapistran, wo er unter anderem als Organist tätig ist. Besonderen Wert in seiner Tätigkeit als KA-Präsident möchte er auf die „gegenseitige christliche Wertschätzung“ legen. Er träume von einer bunten Kirche, in der die Vielfalt gelebt wird. Weiters sei es wichtig, Einheit zu zeigen und sich sowohl intern in der KA als auch mit den anderen kirchlichen Organisationen zu vernetzen.

Als Vizepräsidenten werden ihm die Vorsitzende der diözesanen Frauenbewegung, Anna Rosenberger, sowie Sepp Eppensteiner, Vorsitzender der diözesanen Sportgemeinschaft, beiseite stehen.

Zahlreiche Ehrengäste waren bei dem Fest anwesend, darunter Diözesanbischof Alois Schwarz, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Nationalratsabgeordnete Gudrun Kugler.