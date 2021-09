Er wurde bei der Jahreskonferenz der KAÖ in St. Pölten zum Nachfolger von Leopold Wimmer gewählt, hieß es am Samstag in einer Aussendung. Medial präsent war der Oberösterreicher bisher vor allem, als er 2009 als Leiter des Kommunikationsbüros der Diözese Linz von seinen Funktionen "entpflichtet" wurde, weil er sich mit konservativen Kirchenkreisen angelegt hatte.

Kaineders Wahl zum KAÖ-Präsidenten muss laut Statuten noch von der Österreichischen Bischofskonferenz bestätigt werden. Eine etwas öffentlichkeitswirksamere Wahl hat übrigens am morgigen Sonntag Ferdinand Kaineders Neffe Stefan zu schlagen - er tritt nämlich als Spitzenkandidat der Grünen bei der oberösterreichischen Landtagswahl an. Der 36-jährige Grüne hat ebenfalls Theologie studiert.