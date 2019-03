Was für Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder bis zum 36. Lebensmonat wichtig ist? „73 Prozent sagen: Wahlfreiheit ist das Wichtigste“, so NÖ-Familenbund-Vorsitzende Doris Schmidl. Das zeigt das NÖ Familienbarometer. Eine Umfrage von GfK Austria im Auftrag des Familienbundes unter 4.000 Österreichern.

Eltern wollen bei ihren Kleinen also selbst wählen, ob sie sie zuhause betreuen oder in eine Betreuungseinrichtung geben wollen. Dabei gilt zudem: „Dort, wo Hilfe gebraucht wird, soll Hilfe angeboten werden.“

Obwohl den Befragten Freiwilligkeit bei diesem Thema so wichtig ist, wünschen sie sich Verpflichtungen in einem anderen Bereich: den der Elternbildung. 56 Prozent sind dafür, dass Elternbildung im Mutter-Kind-Pass verankert wird und damit verpflichtend ist, wie etwa Untersuchungen.

Immerhin betonen 82 Prozent, dass die Familie die erste Bildungseinrichtung ist. In der Familie werden die Kinder geprägt. Und: Sie lernen die sozialen Fertigkeiten.

Weniger Zustimmung gibt es zu einer verpflichtenden Anwesenheit am Nachmittag in der Schule. Nur 21 Prozent wollen eine Anwesenheitspflicht. 70 Prozent wollen, dass die Teilnahmen an Nachmittagsangeboten in der Schule freiwillig sind. „Sie wollen, wenn sie an einem Tag unter der Woche frei haben, das Kind zuhause haben“, so Schmidl.

Für eine Erweiterung der verschobenen Karenz

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Fast die Hälfte der Befragten möchte eine Erweiterung der aufgeschobenen Karenz. Zurzeit können sich Eltern einen Teil der Karenz für später aufheben, um ihre Kinder in schwierigen Situationen besser unterstützen zu können. Möglich ist das bis zum Eintritt in die Schule. Eine Erweiterung könnte eine verschobene Karenz bis zum 14. Lebensjahr möglich machen.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Es geht in eine eindeutige Richtung: Eltern wollen Kinder allein erziehen. Sie wollen die Verantwortung übernehmen.“ Nur dann wenn es nicht geht, zum Beispiel aus zeitlichen Gründen, wollen sie leistbare und flexible Betreuungsformen, so Teschl, die davon überzeugt ist, dass Niederösterreich diesbezüglich gut aufgestellt sei. Bei den 3- bis 5-Jährigen etwa, sei man unschlagbar. Nicht zuletzt auch aufgrund von EU-Förderungen. So fließen etwa 50 Millionen Euro in 100 neue Kleinstkindgruppen, in denen künftig rund 1.200 Kindern betreut werden könnten. 64 dieser Standorte wären übrigens schon in Umsetzung.