Am 30. September ist es so weit: Nach mehrfachen Verschiebungen aufgrund der Corona-Krise kommt der fünfundzwanzigste Bond-Film “Keine Zeit zu sterben” nun endlich in die Kinos.

Da Daniel Craig den smarten Spion wohl zum letzten Mal verkörpern wird, hat sich die Redaktion des Technik- und Entertainment-Portals Wintotal.de gefragt: Wer könnte der nächste Bond werden? Welchen der am heißesten gehandelten Bond-Nachfolger die Internet-Gemeinde am interessantesten findet, erfahren Sie hier!

Die Redaktion von Wintotal.de hat sich diese Frage ebenfalls gestellt und herausgefunden, welcher der heißen Anwärter online am häufigsten gesucht wird!

Auf Platz 1: Regé-Jean Page

Der Schauspieler wurde für seine Rolle in der Netflix-Historien-Dramedy “Bridgerton”, mit der er seinen Durchbruch feierte, für einen Emmy nominiert. Fans bedauern, dass Page wohl in der zweiten Staffel der Serie nicht mehr zu sehen sein wird. Liegt ihm womöglich ein ganz bestimmtes vielversprechendes Angebot vor?

Zumindest von der Seite Bond-Odds der britischen Tageszeitung “Express” wird der 31-Jährige seit seinem Durchbruch als heißer Favorit für die Rolle des Spions mit der Lizenz zum Töten gehandelt – und auch die 409.590 Online-Suchanfragen pro Monat zeigen: Das Publikum wäre Regé-Jean Page als nächstem James Bond sicher nicht abgeneigt.

Auf Platz 2: Tom Hardy

Mit 267.320 Online-Suchanfragen pro Monat landet Tom Hardy auf dem zweiten Platz der heißesten Anwärter auf die Rolle des Spions im Auftrag Ihrer Majestät.

Der 44-Jährige ist unter anderem aus Blockbustern wie “Inception”, “Mad Max: Fury Road”, “The Dark Knight Rises” oder “Venom” bekannt. Mit Action kennt er sich also aus – schon mal gute Qualifikationen für die Rolle als 007.

Auf Platz 3: Henry Cavill

Der als glattrasierter Superman bekannte Schauspieler zeigt sich in der Netflix-Produktion “The Witcher” mit Bart und langen Haaren von einer anderen Seite. Fans fänden es sicher spannend, herauszufinden, wie er als Bond aussehen würde.

Der 38-Jährige bewarb sich bereits einmal um die Rolle als James Bond in Casino Royale – im Ranking der heißesten Favoriten landet er mit 208.740 Online-Suchanfragen immerhin auf Platz 3.

Auf Platz 4: Cillian Murphy

159.000 monatliche Online-Suchanfragen

der Ire spielte u.A. in Christopher Nolans Filmen “Inception” und “Dunkirk” mit

in der britischen Gang-Serie “Peaky Blinders – Gangs of Birmingham” verkörpert er die Hauptrolle des Thomas „Tommy“ Shelby

Auf Platz 5: Luke Evans

158.880 monatliche Online-Suchanfragen

der Waliser wirkte an Filmen wie “Der Hobbit” oder der “Fast & Furious”-Reihe mit

als Schauspieler hatte er seinen Start am Londoner West End in diversen Theaterproduktionen wie “Rent” oder “Miss Saigon”

Auf Platz 6: Theo James

133.380 monatliche Online-Suchanfragen

der 36-Jährige ist u.A. durch seine Rolle als Four bzw. Tobias Eaton in der “Divergent”-Filmreihe und die Episoden-Hauptrolle als Kemal Pamuk in “Downton Abbey” bekannt

dem “Witcher” leiht er in dem Anime-Spinoff “Nightmare of the Wolf” seine Stimme

Auf Platz 7: Idris Elba

84.550 monatliche Online-Suchanfragen

der Golden-Globe-Gewinner zählt zu den 20 am meisten einspielenden Schauspielern der USA

er verkörperte u.A. Heimdall im Avengers-Universum und Bloodsport in “Suicide Squad”

Auf Platz 8: Henry Golding

18.810 monatliche Online-Suchanfragen

mit seiner Debüt-Rolle als Nick Young an der Seite von Constance Wu in der Liebeskomödie “Crazy Rich” konnte er direkt seinen Durchbruch feiern

in der Action-Komödie “The Gentlemen” spielte er an der Seite von Matthew McConaughey und Michelle Dockery

Auf Platz 9: James Norton

13.670 monatliche Online-Suchanfragen

der Londoner wurde durch die britischen Fernsehserien “Happy Valley” und “Grantchester” bekannt

er hat u.A. in der dystopischen Netflix-Serie “Black Mirror” und im Historienfilm “Little Women” mitgewirkt

Auf Platz 10: Daniel Kaluuya