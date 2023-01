Trauer um und Erinnerungen an Benedikt XVI.

Werbung

Ein „Begleiter und Vorbild“, ein Theologe, Priester und Bischof, mit dem er jahrelang verbunden gewesen sei. So bezeichnet Kardinal Christoph Schönborn den emeritierten Papst Benedikt XVI., der am 31. Dezember 2022 im Alter von 95 Jahren verstorben ist. Auch der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz betonte in einer Aussendung, dass der emeritierte Pontifex einer der „größten Lehrer der Theologie gewesen ist, der die Menschen ermutigte, in der ‚Freundschaft zu Jesus‘ zu leben“.

Der als Joseph Ratzinger in Bayern geborene Benedikt XVI. war von 2005 bis 2013 das Oberhaupt der katholischen Kirche gewesen. 2013 trat er als erster Papst seit dem 13. Jahrhundert zurück.

Bischof Schwarz, der Benedikt XVI. unter anderem 2005 bei seinem Ad-limina-Besuch in Rom begegnet war, betonte außerdem die „eigene Art des emeritierten Papstes, uns zur Schönheit des Glaubens hinzuführen“. Benedikt XVI. habe gewusst, dass „die Schönheit des Glaubens die Schönheit der Jesus von Nazareth gekreuzigten Liebe“ sei.

Papst Benedikt besuchte auch Österreich sehr oft – als beliebtes Urlaubsdomizil. Auch viele Vorträge hielt er hier.

Unvergessener Besuch in Wien und Mariazell

Ein Höhepunkt war der Besuch von Benedikt XVI. in Wien und Mariazell im September 2007. „Ein Österreich ohne christlichen Glauben wäre nicht mehr Österreich“, sagte er damals in der Hofburg Wien. Von hier aus habe er in die ganze Welt hinein die programmatische Einladung „Auf Christus schauen“ ausgesprochen, erinnert Bischof Schwarz. Der emeritierte Papst habe als großer Gelehrter und Freund der Menschen in Einfühlsamkeit und im intellektuellen Suchen nach der Wahrheit des Glaubens geführt.

Die Trauerzeremonie für Benedikt XVI. ist am Donnerstag um 9.30 Uhr im Petersdom geplant. Papst Franziskus wird die Zeremonie leiten.