Viele Pfarren verdanken dem diözesanen Konservatorium für Kirchenmusik, dass sie gut ausgebildete Organisten, Chorleiter und Musiker haben. Diese bereichern Jugendmessen, Hochämter und viele Feierlichkeiten. Auch derzeit laufen, trotz Corona, die Studienlehrgänge und Kurse – natürlich mit den nötigen Sicherheitsbestimmungen oder online.

Als Ausbildungsstätte mit künstlerisch hohem Anspruch steht das Konservatorium für die niveauvolle Beschäftigung mit dem reichen Kirchenmusikerbe auf vokalem und instrumentalem Gebiet. Neben der Pflege der Alten Musik nehmen Komposition und Improvisation eine zentrale Stellung ein. Das reiche Angebot an Lehrveranstaltungen bietet für Studierende die Möglichkeit, sich praxisnah und umfassend zu bilden. Unterrichtet wird am Hauptstandort St. Pölten sowie in Horn und Blindenmarkt. Ein Team an hochqualifizierten Musikern unterrichtet in den Ausbildungszweigen Kirchenmusik, Lied-Messe-Oratorium und Neues geistliches Lied.

„Unter den aktuell rund 200 Studierenden findet sich ein großer Teil junger Menschen: Schüler, die neben dem Besuch unterschiedlicher Schulen an einem Nachmittag in der Woche an das Konservatorium kommen, um dort Gesang, Orgel, Klavier, Gitarre zu studieren oder um in einem Ensemble oder einem Chor zu singen“, erzählt Leiter Michael Poglitsch.

Interessierte können das Konservatorium bei „Schnupperstunden“ oder bei Konzerten und Veranstaltungen kennenlernen – wenn es wieder möglich ist. Im Herbst startet das neue Studienjahr. Infos gibt es unter www.kons.dsp.at oder per E-Mail an kons@kirche.at.