Die Pfarre Ebreichsdorf (Bezirk Baden) hat es in Sachen Kreativität ab Mai vorgemacht: Rund 80 Kinder bekamen eine Einzelerstkommunion. „Man konnte wirklich miterleben, wie bewusst die Kinder die Feier wahrgenommen haben“, erzählt der dortige Pfarrer Pavel von den Vorteilen.

Für die Firmung wird er dieses System nicht anwenden. Auch in anderen Pfarren ist das nicht möglich. Daher werden diese gesellschaftlich wichtigen kirchlichen Feste mit dem beginnenden Schuljahr im Herbst nachgeholt – strenge Corona-Bestimmungen inklusive.

So werden Kirchgänger ohne Erstkommunion- bzw. Firmkind gebeten, am Tag der Feier auf einen anderen Gottesdienst auszuweichen. Den Familien der Kinder und Jugendlichen werden in den Kirchen Plätze zugeordnet. Agapen dürfen nur dann stattfinden, wenn Gäste auf den Plätzen bedient werden.