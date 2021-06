NÖN: Was kann jeder Einzelne zu den Klimazielen beitragen?

Gabriel Bachner: Im privaten Bereich verursachen Mobilität und Wohnen den größten CO2-Ausstoß. Da sollte man ansetzen. Man muss sich überlegen, ob man das Auto wirklich braucht. Am Land, wo das Leben ohne Auto natürlich schwieriger ist, könnte man auf E-Mobilität umsteigen. Wobei diese den Nachteil hat, dass sie derzeit noch sehr teuer ist. Eine Möglichkeit ist es auch, multimodal zu fahren: Also zum Beispiel mit dem Auto zum Bahnhof, mit dem Zug in die Arbeit. Oder in Fahrgemeinschaften. Beim Wohnen geht es vor allem um thermische Sanierung, Heizungstausch aber auch den die Flächenbedarf pro Kopf. Viele Jungfamilien wünschen sich ein Haus im Grünen mit einem Zimmer für jedes Kind. Doch sobald die Kinder ausziehen, stehen die Zimmer leer und es bleibt ein großes Haus, das von ein bis zwei Personen bewohnt und beheizt wird. Hier könnte man sich Gedanken machen, wie groß die Wohnfläche wirklich sein muss. Und, weil die Urlaubszeit vor der Türe steht: Man kann sich fragen, ob man nicht lieber mit dem Zug, Auto oder Autoreisezug nach Italien fährt, statt nach Griechenland zu fliegen. Jedenfalls sollte einem klar sein, dass man mit sehr vielen Entscheidungen als Individuum das Klima beeinflusst. Man kann als Einzelner viel beitragen.

Dafür braucht es aber auch Rahmenbedingungen. Wo müsste die der Staat noch verbessern?

Bachner: Man hat in der Corona-Krise gesehen, dass der Staat viel Geld in die Hand nehmen kann, wenn es notwendig ist, und wenn die Unterstützung der Bevölkerung da ist. Um die Klimaziele zu erreichen, wird es notwendig sein, massiv in Öffis zu investieren, in Radwege und Eerneuerbare Energien. Ein Hebel ist es auch, Treibstoff teurer und dafür Öffis billiger zu machen. Vielleicht sogar gratis. Man muss sich generell überlegen, wie man CO2-intensive Verhaltensweisen teurer und klimafreundliche günstiger machen kann. Dies muss jedoch sozial verträglich sein, zum Beispiel über einen „Klimabonus“ der pro Kopf ausbezahlt wird. Insgesamt muss also die ökosoziale Steuerreform angegangen werden. Die Klima-Frage hängt außerdem stark mit der Raumordnung zusammen. Hier muss die Zersiedelung gestoppt werden und verwaiste Ortskerne reaktiviert. Die Verantwortung für die Flächenwidmung sollte dafür weg von den Gemeinden auf eine höhere Ebene gehoben werden.

Erreichen wir das alles bis 2050?

Bachner: Ich bin zuversichtlich und sage, die Ziele sind erreichbar. Aber die Politik ist hier in der Pflicht. Man kann die Verantwortung nicht auf Einzelne abwälzen, ohne gute Rahmenbedingungen zu setzen. Außerdem müssen wir uns bewusst machen, dass unser Leben in einer klimaneutralen Welt nicht mehr so ausschauen wird, wie heute. Das heißt aber nicht, dass es ein schlechteres Leben wird. Grünere Städte mit weniger Verkehr und weniger Arbeit, weil man weniger konsumiert: Ich kann mir hier sehr positive Zukunftsbilder vorstellen.