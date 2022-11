Männerwallfahrt: Heiliger Leopold als Vorbild

Werbung

„Seit 120 Jahren treffen sich die Männer unserer ganzen Erzdiözese, um rund um den 15. November, dem Gedenktag des heiligen Leopold, betend und singend zum Grab des niederösterreichischen Landespatrons und Wiener Stadtpatrons zu pilgern“, erzählt Johann Schachenhuber, Diözesanobmann der Katholischen Männerbewegung (KMB) dem „Sonntag“.

Johann Schachenhuber freut sich bereits auf die Wallfahrt. Foto: privat

„Für viele Mitarbeiter der Katholischen Männerbewegung und Freunde ist dies ein Höhepunkt des Jahres, bei dem wir nicht nur Gott begegnen, sondern auch vielen anderen Männern, mit denen uns Freundschaften verbinden“, betont er. Der heilige Leopold könne in all dem ein Vorbild sein, in seinem Dienst an der Gemeinschaft, in seiner Beziehung zur Kirche und in seinem Streben nach Frieden.

Schachenhuber selbst ist bereits seit seinen Jugendtagen in der Kirche engagiert. Bei der KMB ist er neben anderen Dingen auch für die Diözesanmännerwallfahrt nach Klosterneuburg verantwortlich.

Themen, die Männer bewegen

Die Katholische Männerbewegung versuche, all das aufzugreifen, was die Männer heute bewegt. „Das passiert durch persönliche Gespräche in den Männerrunden, die Sommerakademie, das Männermagazin Ypsilon, Männermessen, Fußwallfahrten, Einkehrwochenenden, das Vater-Kind-Programm und entwicklungspolitisches Engagement sowie durch den Dialog mit den Frauen“, zählt Schachenhuber auf. Und: „Wir bemühen uns in der KMB, neue Gruppen zu bilden oder junge Männer zu animieren, Verantwortung zu übernehmen.“

Auch die Diözesanmännerwallfahrt findet am Sonntag, 6. November, unter dem Motto „Übernimm Verantwortung!“ statt. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in der Weidlingerstraße in Klosterneuburg, Start ist um 14 Uhr. Nähere Infos gibt es unter www.kmbwien.at .