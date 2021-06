Henzingers vierte Amtszeit beginnt am 1. September dieses Jahres, er hatte aber bereits bei der Vertragsverlängerung Ende 2020 angekündigt, nicht alle vier Jahre an der Spitze stehen, sondern wieder in die Wissenschaft zurückkehren zu wollen.

Gesucht wird laut Ausschreibung ein "herausragender Wissenschafter, der die Stärken des Instituts weiter ausbauen und die Führung über das zukünftige Wachstum und die damit verbundenen Herausforderungen übernehmen wird". Bewerberinnen und Bewerber sollen einen hervorragenden internationalen Ruf als Wissenschafter im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) haben und bereits erfolgreich in strategischer Führungsposition in einer akademischen oder Forschungseinrichtung tätig gewesen sein. Erforderlich sind u.a. umfassende Kenntnisse in verschiedenen MINT-Disziplinen, Wissenschaftspolitik, Finanzierung, unternehmerisches Denken, Interesse an Technologietransfer und Öffentlichkeitsarbeit.

Bewerbungen sind bis 30. Juli möglich, ein Datum für den Amtsantritt wird in der Ausschreibung nicht genannt. Henzinger hat dem IST-Kuratorium mitgeteilt, "gerne 2023 als Präsident aufhören zu wollen", wie er auf Anfrage erklärte. Gleichzeitig habe er "maximale Flexibilität für den Übergang zugesagt: das genaue Datum überlasse ich der Verfügbarkeit meines Nachfolgers". Sobald dieser im Amt ist, will sich der Informatiker "als Professor am IST Austria voll der Forschung widmen".

Henzinger ist erster Präsident des IST Austria und leitet die Forschungseinrichtung seit ihrer Eröffnung 2009. Mittlerweile sind 60 Forschungsgruppen und etwa 850 Mitarbeiter am IST tätig, das bis 2026 auf 90 Gruppen anwachsen wird. Seitens des Bildungsministeriums und des Landes Niederösterreich als Hauptgeldgeber des Instituts gibt es eine Absichtserklärung für eine langfristige Finanzierung bis 2036, mit der das IST auf bis zu 150 Forschungsgruppen anwachsen soll.