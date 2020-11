„Aufgrund der neuen Corona-Regeln feiern wir heuer die Männerwallfahrt im kleinen Rahmen“, erzählt Johann Schachenhuber, der Leiter des Wallfahrtsausschusses. So können bei der traditionsreichen Wallfahrt der Katholischen Männerbewegung am Sonntag, 8. November, nach Klosterneuburg nur 90 Personen in der Stiftskirche mitfeiern. In normalen Zeiten kommen alljährlich Anfang November tausende Männer zu der Männerwallfahrt nach Klosterneuburg zum Grab des heiligen Leopold, um die Schädelreliquie zu bestaunen.

Am 8. November findet heuer keine Prozession statt, die Festmesse um 15 Uhr in der Basilika in Klosterneuburg feiert Domdekan Rudolf Prokschi. Das Thema der heurigen Männerwallfahrt lautet: „Selig der Mann, der eine gute Frau hat.“ „Die Festmesse wird auf Radio Maria übertragen, so können die Männer zu Hause mitfeiern“, sagt Schachenhuber.

Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig per E-Mail an m.juppe@edw.or.at oder unter 01/51552-3333.