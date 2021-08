Der diesjährige Romero-Preis der Katholischen Männerbewegung (KMBÖ) geht an die beiden niederösterreichischen Pfarrer Bernhard-Michel Schelpe und Milo Ambros. Die zwei Prämonstratenser-Chorherren werden für ihre pastoralen, sozialen und schulischen Projekte in Brasilien ausgezeichnet, teilte die Diözese St. Pölten am Samstag laut Kathpress mit. Die Verleihung der Auszeichnung ist für 19. November geplant.

Schelpe und Ambros waren in der drittgrößten Stadt Brasiliens, in Salvador, tätig. Sie schufen dort in jahrzehntelanger Arbeit die Infrastruktur für etwa 30 Pfarren und errichteten mit Spenden aus der Heimat neue Kirchen, Kapellen und Pfarrheime. Außerdem führten sie einen Lebensmittelgrundkorb ein, mit dem Familien monatlich die notwendigsten Grundnahrungsmittel erhielten. Im Gegenzug kamen die Familien einmal im Monat zu Vorträgen über Hygiene, Essenszubereitung oder Glauben. Schelpe und Ambros starteten außerdem Alphabetisierungskurse für Erwachsene und eine Kindergarteneinrichtung für alleinerziehende Mütter, denen dadurch Erwerbsarbeit ermöglicht werden sollte.

Vor und nach ihrer Zeit in Brasilien waren die beiden als Seelsorger im Waldviertel tätig. Nach Salvador kamen sie, weil Schelpe 1991 seine Cousine besuchte, die dort als Ordensschwester im Dienst war, und anschließend um eine Sendung als Priester nach Brasilien bat. 1994 folgte ihm Ambros. Der Romero-Preis, der an den salvadorianischen Märtyrerbischof Oscar Romero erinnert, wird seit 1980 an Personen vergeben, die sich in besonderer Weise für Gerechtigkeit und Menschenrechte einsetzen.