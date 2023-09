NÖ Starkoch Toni Mörwald wird auf Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet

„Ich freue mich als Koch und Buchautor sehr über den Preis. Es gibt kaum eine größere Auszeichnung“, sagt der in Krems geborene Starkoch Toni Mörwald über seine Buchauszeichnung der Gastronomischen Akademie Deutschlands. In der Kategorie „TV & Promiküche“ hat Mörwald beim Kochbuch-Wettbewerb der GAD die Goldmedaille für sein Buch „365 Rezepte für jeden Tag“ gewonnen. Die offizielle Übergabe des Preises erfolgt Mitte Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Heuer wurden insgesamt 103 Bücher von 44 europäischen Verlagen und Verlagsgruppen eingereicht. Davon erhielten zwölf Bücher eine Goldmedaille in den jeweiligen Kategorien, für 55 Kochbücher gibt es eine Silbermedaille.

Toni Mörwalds Kochbuch ist bereits zweifach ausgezeichnet. Foto: Brandstätter

In seinem Kochbuch „365 Rezepte für jeden Tag“ teilt der bekannte Gastronom sein kulinarisches Wissen mit seinen Leserinnen und Lesern. „Das Buch ist eine vielseitige kulinarische Reise durch das ganze Jahr, jeder Tag hat sein eigenes Rezept. Dabei bestimmen Jahreszeit und Natur, was auf den Teller kommt“, heißt es vom Brandstätter Verlag, mit welchem Mörwald zusammenarbeitet. An speziellen Feiertagen findet man aufwendigere Rezepte in dem Kochbuch, ansonsten liegt der Fokus auf schnellen, einfachen Gerichten, die auch im Alltag gelingen sollen. Das 600 Seiten lange Werk wurde heuer auch schon mit dem „swiss gourmetbook award“ ausgezeichnet.

Mörwald: Gastronom seit über 30 Jahren

Bereits mit 22 Jahren, im Jahr 1989, übernahm der Niederösterreicher Toni Mörwald das elterliche Wirtshaus in Feuersbrunn am Wagram (Bezirk Tulln). Heute steht dort das „Relais & Châteaux Mörwald“ mit verschiedenen Restaurants, einem Design- und Luxushotel sowie einer eigenen Kochakademie. Mit weiteren Restaurants, Hotels, Delikatessenshops zählt der Haubenkoch mittlerweile zu den renommiertesten Köchen des Landes.