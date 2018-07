Jede Menge kleine, weiße Maden? Thronend am Komposthaufen? Wer ein solches Bild vermeiden will, der sollte darauf achten, wie die Fleischreste auf dem Kompost landen. Denn: Die typischen Maden stammen von Fleischfliegen.

Was dabei wichtig ist? „Das Fleisch einfach abdecken, damit die Fliegen nicht dazu kommen!“, rät Katja Batakovic, die fachliche Leiterin von Natur im Garten. Dazu kann man zum Beispiel frischen Rasenschnitt darüberlegen. Oder man formt im Kompost eine Mulde, legt das Fleisch hinein und deckt diese zu.

Tipp: Auch bei Gerichten wie Spaghetti Bolognese ist Fleisch enthalten, auch wenn man beim Entsorgen daran vielleicht nicht gerade denkt. Im Stadtgebiet könnte Fleisch eventuell auch Ratten anlocken.

Worauf man noch achten sollte? Wenn man Biomüll im Haus sammelt, sollte er, sagt Batakovic, in einem geschlossenen Gefäß aufbewahrt und spätestens alle zwei Tage auf den Kompost oder in die Biomülltonne geworfen werden. Übrigens schließen Tonnen manchmal nicht so gut, sodass Fliegen hineinkönnen. Hier kann auch frischer Rasenschnitt helfen.

Und am Kompost? Was sollte man da vermeiden? Abgenagte Knochen zum Beispiel. Sie brauchen sehr lange, bis sie verrotten. Holzasche ist okay. Sofern das nur hin und wieder ist. Nicht auf den Kompost dürfen Überreste von Kohle und Koks. Das gilt auch für buntes Hochglanzpapier. Viele legen ihren Biomüll in der Küche mit Altpapier aus. Dieses Papier etwa einmal in der Woche auf den Kompost zu geben, ist in Ordnung. Aber auch hier sollte man nicht übertreiben, aufgrund der Druckerschwärze. Pflanzen mit Krankheiten wie Feuerbrand sollte man ebenfalls nicht am Kompost entsorgen. Und Unkraut kann man in der Mitte des Kompostes einbuddeln, damit es schneller verrottet. Ansonsten kann es passieren, dass man im nächsten Jahr, wenn man die Komposterde verwendet, damit auch Unkraut im Garten verbreitet.

Schwer Verrottbares klein machen

Und sonst? „Eierschalen zerkleinern!“, rät Batakovic. Weil sie schlechter verrotten. Auch Gehölzschnitt sollte man häckseln, bevor er auf den Kompost kommt. Grundsätzlich gilt: „Alles, was in der Küche anfällt, ist unbedenklich“, so Batakovic. Vorsichtig sein sollte man aber auch mit stark gewürzten Speisen, Sauereingelegtem, stark Gesalzenem – alles, was konserviert. Diese Essensreste kann man mit leicht gewürzten mischen.

Noch ein Tipp für den Sommer: Wenn es sehr heiß ist, macht es Sinn, den Kompost abzudecken, damit die Sonne nicht draufknallen kann und der Kompost austrocknet. Mit einem Juttesack oder Rasenschnitt.