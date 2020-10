Katholischer Familienverband: Trendl bleibt Präsident .

Der Katholische Familienverband Österreich (KFÖ) setzt auf Kontinuität: Präsident Alfred Trendl sowie die Vizepräsidenten Astrid Ebenberger und Christoph Heimerl wurden bei der Jahreshauptversammlung am Samstag in Eisenstadt einstimmig wiedergewählt, meldete die Kathpress. Vizepräsidentin Doris Wirth trat nicht mehr zur Wahl an, ihr folgt Paul Fruhmann nach.