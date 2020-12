„Heuer wurden bis Anfang Dezember 18.700 Beratungsgespräche geführt“, erklärt Petra Schadenhofer, Leiterin der Telefonseelsorge NÖ. Unter der kostenlosen Nummer 142 stehen 78 ehrenamtliche Mitarbeiter zur Verfügung, die das ganze Jahr über rund um die Uhr ein offenes Ohr bieten. Um Weihnachten und Neujahr hat die Telefonseelsorge Hochsaison.

Schadenhofer, die Psychotherapeutin und Gesundheitswissenschafterin ist, sagt: „Rund um Weihnachten ist die Sehnsucht nach Harmonie, Geborgenheit, Zuwendung und Zuversicht besonders groß.“ Die in dieser Zeit am Telefon geschilderten Probleme seien in dieser Zeit nicht anders, aber emotional noch belastender als während des Jahres. Viele würden rund um die Weihnachtszeit Bilanz ziehen – dann werden unerfüllte Sehnsüchte bewusst. Zusätzlich laste die Corona-Situation mit ihren Auswirkungen auf Berufs- und Privatleben vielen Menschen schwer auf der Seele.

Die Telefonseelsorge ist für all jene da, die sich belastet und erschöpft fühlen, voller Angst sind. Es zeige sich, dass in Krisen oft schon ein Gespräch hilft, um mit der Situation besser umzugehen, so Schadenhofer. Die drei Hauptberatungsthemen sind Einsamkeit, das psychische beziehungsweise körperliche Wohlbefinden und Beziehungsprobleme.

59 Prozent der Anrufer in diesem Jahr waren Frauen und 41 Prozent Männer. Die meisten der Kontaktsuchenden sind zwischen 40 und 70 Jahre alt und über zwei Drittel leben alleine.

Auch eine Onlineberatung wird angeboten. Diese nutzen vorwiegend jüngere Menschen. Nähere Infos gibt es auch unter www.telefonseelsorge.at.