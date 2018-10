Manchmal gehe ich gerne durch die Abteilung der Gartenpflanzen verschiedener Baumärkte, um zu sehen, was gerade aktuell ist. Jetzt im späten Herbst wird vieles zu Aktionspreisen angeboten, da der Countdown, um noch etwas in die Erde zu setzen, unerbittlich läuft. Dabei stieß ich unlängst auf ein paar Töpfe mit Wollziest. In freier Natur gedeiht bei uns der Heilziest (Stachys officinalis), der leider oft mit dem Blutweiderich verwechselt wird.

In früheren Jahrhunderten fand das Heilkraut Heilziest oder Betonie noch mehr Verwendung als heutzutage. Dennoch spricht nichts dagegen, diese anmutige Pflanze auch in unseren Tagen für die Pflege der eigenen Gesundheit heranzuziehen. Bei Durchfall und bei Magen-Darmbeschwerden kann man auf den Heilziest zurückgreifen. Ein Tee ist leicht zubereitet. Dazu nimmt man zwei Teelöffel des getrockneten und zerkleinerten Krautes und übergießt es mit einem Viertelliter kochenden Wasser. 15 bis 20 Minuten ziehen lassen und abseihen. Bei Bedarf trinkt man schluckweise zwei Tassen pro Tag.

Kräuterpfarrer Benedikt | zVg

