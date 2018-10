Gewürze gibt es gar viele. Seit jeher bewegt man sich auf internationalem Terrain, wenn es gilt, Speisen geschmacklich anzureichern und dem Gaumen eine Freude zu bereiten. Kostbar und teuer waren und sind die verwendeten Zutaten in der Küche. Unter den heimischen Kräutern findet man dahingehend ebenso einiges. In diesem Zusammenhang möchte ich den Dost (Origanum vulgare) herausgreifen, der vielen auch unter dem Namen Wilder Majoran oder Oregano bekannt ist.

Nimmt man ein Blatt dieses Lippenblütlers in die Hand und zerreibt es, dann wird man wohl gleich an eine Pizza denken, die gerne mit dem Dost gewürzt wird. Das Kraut kann aber auch der Hautpflege dienen. Zur Gesichtspflege nimmt man kalten abgestandenen Dosttee und reichert diesen mit ganz wenig Honig an. Damit führt man am Abend vor dem Schlafengehen eine Gesichtswaschung durch und lässt dann die benetzte Haut an der Luft trocknen, ohne ein Handtuch zu verwenden. Das sorgt für eine Stärkung einer abgespannten Haut.

