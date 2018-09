Je mehr wir miterleben müssen, dass die Bäume in unseren Wäldern unter den klimatischen Bedingungen Extremsituationen ausgesetzt sind, desto wertvoller dürfen wir diese unsere Mitgeschöpfe einschätzen und gleichzeitig als lebensnotwendig erkennen. Die Eschen in den Auwäldern und den Forsten sind so gesehen auch ein Thema für all jene, die darauf drängen, dem Umweltschutz den Vorrang einzuräumen, da gerade diese Baumart unter einem weitverbreiteten Pilzbefall immer seltener zu werden droht.

Die Esche liefert nicht nur ein brauchbares Nutzholz, sondern ist ebenso in der Naturheilkunde von Interesse. Die Rinde, die sich auf fingerdicken Ästen befindet, kann für den häuslichen Gebrauch abgeschält, getrocknet und für den weiteren Gebrauch gelagert werden. Um einen Tee daraus zuzubereiten, nimmt man einen Esslöffel voll der zerkleinerten Rinde, übergießt sie mit einem Viertelliter kaltem Wasser, kocht beides zusammen kurz auf. 15 Minuten ziehen lassen und dann abseihen. Dieser Eschenrinden-Tee kann getrunken werden, um das Fieber zu senken oder den Magen zu stärken.

Kräuterpfarrer Benedikt | zVg

