Es gibt wunderbare Hilfen im Reich der Natur, die dem Körper dabei helfen, Gutes zu vermehren und Schlechtes abzubauen. In den getrockneten Holunderblüten finden wir ein gutes Beispiel für diesen Sachverhalt. So ist es gerade in der Zeit eines grippalen Infekts wichtig, ein vermehrtes und bewusst herbeigeführtes Schwitzen anzusteuern, das man wohlweislich im Bett durchführt.

Zur Unterstützung kann man sich eines Tees bedienen, der die Holunderblüten zur Grundlage hat. Dazu werden zwei Teelöffel der getrockneten und zerkleinerten Droge mit einem Viertelliter kochenden Wasser übergossen. 15 Minuten zugedeckt ziehen lassen. Nach dem Abseihen und dem Erreichen einer annehmbaren Temperatur schluckweise trinken. Das kann man bis zu dreimal am Tag tun.

Übrigens bringt das Verwenden des Holunderblütentees noch einen weiteren positiven Effekt mit sich: nämlich den Abbau überschüssiger Harnsäure. Alles in allem helfen Holunderblüten mit, um bereits ausgebrochene Leiden zu begleiten oder mit ihnen eine vorbeugende Maßnahme zu treffen.

