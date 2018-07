An den trockenen Hängen am Rande der Straßen, die ich so oft nun im Sommer passieren muss, entdecke ich immer wieder alte Freunde. Heuer fällt mir darunter besonders der Wilde Majoran auf, den die regenarmen Standortbedingungen durchaus zu gefallen scheinen. Das führt mich in meinen Gedanken zu den Verwandten, die im Garten auf dem Kräuterbeet wachsen und uns jetzt im Majoran zur Verfügung stehen. Selbst im Sommer ist es wichtig, die Abwehr der eigenen Physis intakt zu halten, um fit zu bleiben.

Kräuterpfarrer Benedikt | zVg

Leider tritt oft unverhofft das Gegenteil ein. Mit einem Infekt ist dann keinesfalls zu spaßen. Bei gar nicht so wenigen Zeitgenossen stellen die Stirnhöhlen einen äußerst sensiblen Bereich des Kopfes dar. Sind diese einmal entzündet, so sollte man sich alsbald darum kümmern. In dieser Beziehung kann ich das sogenannte Inhalieren empfehlen, das auch Kopfdampfbad genannt wird. Ganz konkret wird dabei der eine oder andere Kräuterzusatz mit heißem Wasser aufgegossen und hernach unter das Gesicht gestellt. Bei Stirnhöhlenentzündung und bei Kopfschmerzen eignet sich dafür besonders gut ein frischer Tee mit Majorankraut.