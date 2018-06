Man kann ihn ruhig als eine der angenehmsten Freuden des Kräutersommers bezeichnen. Ich meine damit den Quendel (Thymus serpyllum), der sich auf trockenen Flächen in duftenden Polstern an den Boden schmiegt und gleichzeitig die Aufmerksamkeit von Ameisen auf sich zieht, die gerne in seiner Nähe siedeln. Wie es der wissenschaftliche Name dieses wertvollen Krautes erkennen lässt, handelt es sich hierbei um eine wilde Form des Thymians. Ganz klar, dass damit Heilwirkungen verbunden werden, die unsere Atemwege unterstützen.

Kräuterpfarrer Benedikt | zVg

Die Verdauung profitiert ebenso, wenn der Quendel als Gewürz verwendet wird. Die grünen blühenden Pflanzenteile dieses Lippenblütlers kann man aber auch im Verhältnis 1 : 4 in einem hochprozentigen Alkohol wie z. B. einem Obstbrand ansetzen. Nach einigen Wochen hat man dann ein Hausmittel zur Hand, das man äußerlich als Einreibung heranziehen kann. Dies ist ratsam, wenn man unter einem sogenannten „Einschlafen der Füße“ leidet. Bei Prellungen oder Verstauchungen wiederum wird ein mit dem Auszug getränktes Baumwolltuch eine Zeit lang auf die betroffene Stelle aufgelegt.

