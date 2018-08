Die Haut ist immer wieder Thema in diesen heißen Tagen. Immerhin muss sie mit viel Sonne, Wärme, mit Staub und Schweiß zurechtkommen. Je nach Typ verträgt man diese Bedingungen besser oder eben schlechter. Die Vernunft sollte bei allen Tätigkeiten die Oberhand behalten und der Schatten so viel als möglich ausgekostet werden.

Speziell für das Gesicht gibt es ein Hausmittel, das ganz einfach hergestellt werden kann. Dieses Hautwasser besitzt übrigens eine porenverengende Wirkung. In einen halben Liter reinem Regenwasser stellt man entweder 20 Gramm getrocknete, zerkleinerte Eichenrinde oder ebenso viel Nussbaumrinde zu, die jeweils von fingerstarken Ästen geschält wurde.

Das Wasser bringt man dann zum Kochen und lässt es auf kleiner Flamme 15 Minuten weiterköcheln. Danach abseihen, auskühlen und einfach in eine Flasche füllen. In der Früh und am Abend wird das Gesicht damit gründlich abgewaschen. Die Gerbstoffe, die in den Rindenteilen enthalten sind, helfen mit, die Haut zu stärken und in ihrer Konsistenz zu straffen.

Kräuterpfarrer Benedikt | zVg

