Der Odermennig (Agrimonia eupatoria) zählt zur botanischen Familie der Rosengewächse. Mit diesem Heilkraut hat uns der Herrgott eine äußerst wirkungsvolle Hilfe an den sommerlich grünen Wegrand gestellt. Im Kräutergarten des Stiftes Geras steht dieses Gewächs mannshoch im Beet. In freier Natur ist er indes nur halb so hoch anzutreffen. Die Heilwirkungen des Odermennigs verschaffen vor allem den Verdauungsorganen und -drüsen eine natürliche Unterstützung. Und es ist ganz einfach, sich einen Tee aus frischen oder getrockneten Blättern und jungen Blütentrieben aufzugießen.

Dieses wertvolle Getränk eignet sich aber zugleich, um die Haut damit zu pflegen. Aufgrund seiner zusammenziehenden Effekte dankt es die äußere Schutzschicht des Körpers, wenn sie mit dem Odermennig-Tee in Berührung kommt. Dies ist vor allem bei unreiner Haut oder bei juckenden Ausschlägen sehr zu empfehlen. Am besten verdünnt man den abgekühlten Aufguss mit ein wenig Wasser, tränkt daraufhin einen Waschlappen mit der Flüssigkeit und reibt die betroffene Zonen behutsam damit ein. Die so benetzten Stellen einfach an der Luft abtrocknen lassen.

Kräuterpfarrer Benedikt | zVg

