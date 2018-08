Bei einem Spaziergang durch die sommerliche Natur trifft man auf viele Heilkräuter, die es als Erstes zu bestaunen gilt. Dort, wo nicht menschliche Planung und Berechnung alles in Reih und Glied setzen, kann sich all das entfalten, was sprichwörtlich von alleine aufgeht. Dazu zählt auch der Quendel (Thymus serpyllum). In blühenden und duftenden Polstern findet man ihn vor allem auf äußerst trockenem Grund in mageren Wiesen und an sonnenbeschienenen Böschungen.

Dieser wilde Thymian wurde schon seit jeher geschätzt, weil er als Heilkraut für Atemwege und Gewürz gleichermaßen bis heute Dienste erweist. Wenn uns dieses Gewächs mit all seinen Vorzügen zur Verfügung steht, so sollten wir die Zeit nutzen, um es aufzubereiten. Dies kann folgendermaßen geschehen: 50 Gramm frisch gesammelte, zerkleinerte Blütentriebe werden zehn Tage lang in einem Liter Obstbrand an einem sonnigen Fensterplatz mit einem Esslöffel voll Zitronenschale angesetzt. Nach Ruhezeit von zehn Wochen filtrieren und abfüllen. Äußerlich als Einreibung bei Verletzungen und Zerrungen verwenden.

Kräuterpfarrer Benedikt | zVg

Weitere Informationen erhalten Sie beim:

Kräuterpfarrer-Weidinger-Zentrum

3822 Karlstein/Thaya

02844/7070

info@kraeuterpfarrer.at

www.kraeuterpfarrer.at