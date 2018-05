Den Eingangsbereich, der die aufgenommene Nahrung für den Verdauungsprozess aufbereitet, nennen wir schlicht und einfach Mundhöhle. Diese Zone, die vor allem die zahntragenden Kiefer samt der Zunge umschließt, kann auch für unsere Gesundheit einen Beitrag leisten. Denn die Schleimhaut an den inneren Wangenwänden und dem Gaumen ist fähig, die Wirkstoffe der Pflanzen an den gesamten Organismus weiterzuleiten.

So gesehen wird also an jener Stelle alles genutzt, was sich für eine geraume Zeit in diesem Bereich befindet. Wer sich im Garten einer eigenen Salbeipflanze erfreut, ist eingeladen, sich täglich eines frisch abgezupften Blattes davon zu bedienen und dieses eine Zeit lang im Mund zu kauen. Die Vorteile, die daraus erwachsen, sind vielfältig. Eine allenthalben vorliegende Nervenschwäche kann dadurch zum Beispiel gemindert werden.

Die Lebertätigkeit erhält zudem eine positive Motivation und darüber hinaus bekommen Magen und Darm eine festigende Unterstützung. Es muss wohl nicht extra betont werden, dass auch das Zahnfleisch von dieser einfachen Anwendung einen Nutzen zieht.

Kräuterpfarrer Benedikt | zVg

