Unlängst unterhielt ich mich mit jemandem über das Produktangebot längst vergangener Jahrzehnte. Wir kamen einhellig zum Schluss, dass manches, was von oft kleinen Firmen in hoher Qualität hergestellt wurde, uns heute schmerzlich fehlt. Drehen wir die Zeit noch um etliches zurück, landen wir bei den Möglichkeiten, die lediglich aus der Natur zu schöpfen waren. Was war zum Beispiel, als es noch kein Waschpulver gab? Da griff man einfach zur Wurzel des saponinhaltigen Seifenkrautes (Saponaria officinalis), die man zur Reinigung heranzog. Daher möchte ich dieses Kraut einmal mehr hervorheben. Bei trockener und empfindlicher Gesichtshaut etwa kann man sich aus dem getrockneten blühenden Kraut dieser Pflanze im Heißaufguss (2 Teelöffel der Droge werden mit 1/4 Liter kochendem Wasser übergossen, 15 Minuten zugedeckt ziehen lassen) einen Tee anrichten, in den man ganz wenig Honig hineinmischt. Vor dem Schlafengehen wird das Gesicht damit abgewaschen, ohne es jedoch abschließend abzutrocknen. Erst am nächsten Morgen wird es mit lauwarmem Wasser abgespült.

Kräuterpfarrer Benedikt | zVg

Kräuterpfarrer-Weidinger-Zentrum

