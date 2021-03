„Liese Prokop hat in der Jugend-, Familien- und Sozialpolitik in Niederösterreich sehr große Spuren hinterlassen. Auch in der NÖ Kulturpolitik hat sie richtungsweisende Schritte gesetzt. Wir werden ihre Verdienste um das Bundesland Niederösterreich und ihre Liebenswürdigkeit nie vergessen und immer hochhalten“, betonte Landeshauptfrau Mikl-Leitner.

Ehemalige Spitzensportlerin verstarb im 66. Lebensjahr

Die damalige Innenministerin Liese Prokop war am Silvestertag des Jahres 2006 beim Transport ins Spital von St. Pölten einem Aorta-Riss erlegen.

Liese Prokop auf einem Archivbild vom 17. Dezember 2004. APA, HERBERT PFARRHOFER

Geboren wurde Liese Prokop (Mädchenname Sykora) am 27. März 1941 in Wien. Sie verbrachte ihre Kindheit in Korneuburg und Tulln, wo sie auch maturierte. Anschließend studierte sie an der Universität Wien Leibeserziehung und Biologie. 1962 musste sie nach dem Tod ihres Vaters das Studium abbrechen und arbeitete als Jugendbetreuerin. In dieser Zeit begann auch ihre sportliche Laufbahn, zur der sie ihr späterer Gatte Gunnar als Trainer animierte. Auch die Familie war stets sportlich. Tochter Karin war Handball-Nationalspielerin, Neffe Thomas Sykora jahrelang eine Größe im Slalom-Weltcup der Skifahrer.

Ihre politische Karriere begann Prokop am 20. November 1969 als Abgeordnete zum niederösterreichischen Landtag. Von 1981 bis 1992 war sie als Landesrätin tätig, ab Oktober 1992 als Landeshauptmann-Stellvertreterin. Die frühere Spitzensportlerin war damit eine der ersten Quereinsteigerinnen in der Politik.

Zuvor hatte sie ihre sportliche Laufbahn mit dem Gewinn der Silbermedaille im Fünfkampf bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko gekrönt, 1969 stellte die Europameisterin noch den Weltrekord im Fünfkampf auf. In den heimischen Rekordlisten blieb der Name Liese Prokop noch lange nach dem Karriere-Ende verewigt. Die Rekordmarke im Kugelstoßen der 50-fachen österreichischen Meisterin, die ihrer damaligen Zeit und Konkurrenz voraus war, wurde erst im Jahr 1999 verbessert, ihr Bestwert im Weitsprung hielt immerhin bis 1998.

Dass Prokop 2004 im relativ hohen Alter noch in die Bundespolitik wechselte, kam für viele überraschend. Und obgleich sie mit dem Bereich Inneres nie allzu viel zu tun hatte, bewährte sich die neue Ressortchefin. Prokop war stets eine Politikerin des Ausgleichs.