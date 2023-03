Online-Vortragsreihe: „Jede Begegnung bedeutet Kulturkontakt“

Werbung

Im Format für Kultur- und Tourismusverantwortliche in den Gemeinden erörtern die drei Vortragenden die Regionalkultur, die vielfach auf dem freiwilligen Engagement von Vereinen und Initiativen fußt. „Diesen regionalen Kulturbegegnungen kommt im sogenannten Resonanztourismus immer mehr Bedeutung zu. Dabei wird auch aufgezeigt, wie dieser Trend hin zu authentischem Tourismus und qualitativen Erfahrungen für eine Stärkung nachhaltiger regionaler Kulturarbeit sorgen kann“, betonte die Kultur.Region in einer Aussendung am Mittwoch.

Anmeldung und Informationen zu den Lehrgängen unter 02742/90666-6137, per Mail an akademie@kulturregionnoe.at oder unter www.kulturregionnoe.at. Nach erfolgreicher Anmeldung bekommen Teilnehmer:innen den ZOOM-Link zugesandt. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei.