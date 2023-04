Spannende Frau auf der Bühne

erzdiözese wien „Pauline – Mut verändert die Welt“ heißt das neue und bisher größte Familienmusical des Laienensembles der „KISI – God’s Singing Kids“, das am 15. April seine Weltpremiere in Vöcklabruck feierte. Nun tourt das Musical, das von der Lebensgeschichte der „Missio“-Gründerin Pauline Marie Jaricot erzählt, durch Österreich. Und legt auch einen Stopp in NÖ ein: am 14. Oktober im Auditorium Grafenegg. In Wien ist das Musical außerdem am 30. September in der Stadthalle zu sehen.

Bereits seit 30 Jahren faszinieren die „KISI – God’s Singing Kids“ ihr Publikum. Raffinierte Bühnentechnik, aufwendige Kostüme und Requisiten und mitreißende Choreographien holen die unbekannte Welt einer mutigen Frau auf die Musicalbühne.

Ein Leben für die Ärmsten der Armen

Die bewegende Geschichte der mutigen Französin Pauline Marie Jaricot zieht bereits seit 200 Jahren Jung und Alt in ihren Bann. Im Lyon des 19. Jahrhunderts bricht die junge Frau mit den Regeln der feinen Gesellschaft und stellt ihr Leben und alles, was sie besitzt, den Ärmsten der Armen zur Verfügung. Mit ihrem Mut und ihrer Begeisterung steckt die Tochter eines Seidenhändlers schnell andere Menschen an. Ihr Tun wird begleitet von Selbstzweifeln – in Gestalt des Monsieur Discourage und seines Dieners, der Fledermaus Ferdinand.

Allen Widrigkeiten zum Trotz gründete die 23-jährige Pauline 1819 den Lyoner Missionsverein (ab 3. Mai 1922 offiziell „Werk der Glaubensverbreitung“). Ihre Idee der Verbindung von Gebet und Spendenhilfe fand schnell Widerhall. Es folgten weitere Gründungen wie 1826 der „Lebendige Rosenkranz“ und die Gemeinschaft „Töchter Mariens“. Pauline Marie Jaricots Ideen leben bis heute weiter – in den Päpstlichen Missionswerken weltweit.

