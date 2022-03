Laa an der Thaya holte Hauptpreis der Dorf- und Stadterneuerung

Werbung

Projekte, mit denen die Unverwechselbarkeit und die Besonderheiten niederösterreichischer Dörfer und Städte in den Fokus gerückt werden, sollen beim Projektewettbewerb der Dorf- und Stadterneuerung NÖ vor den Vorhang geholt werden. 2021 wurde der Wettbewerb zum zehnten Mal ausgerufen. Dorferneuerungsvereine, Städte und Gemeinden haben insgesamt 47 Projekte eingereicht. In St. Pölten wurden nun die Sieger gekürt.

Den Hauptpreis in der Kategorie Ganzheitlichkeit holte die rund 6.000-Einwohner-Stadt Laa an der Thaya im Bezirk Mistelbach. Begründet wurde das mit den vielen Schwerpunkten, die dort gesetzt werden: Dazu zählen etwa Maßnahmen gegen den Klimawandel, grenzüberschreitende Projekte und Initiativen zur Zentrumsbelebung, der Schaffung von Wohnraum oder für Jugendliche. Als Sieger des Landeswettbewerbs vertritt Laa an der Thaya Niederösterreich nun auch beim europäischen Dorferneuerungspreis.

Der erstmals vergebene Publikumspreis ging an den Dorfstadl - mit charmanter Nutzung in Stillfried-Grub (Bezirk Gänserndorf). "Der Dorfstadl ist ein wichtiger Teil eines Gesamtprojektes zur Nachnutzung eines ehemaligen Wirtshauses im Ortskern von Grub", heißt es in der Begründung. Umgestaltet wurde der zu einem Kindergarten sowie einer Veranstaltungshalle.

In den übrigens Kategorien wurden jeweils zwei Preise vergeben - einer unter den Orten und Dörfern, der andere für Städte und Gemeinden. Ausgewählt wurden die Gewinner von einer Jury aus Expertinnen und Experten verschiedener Fachbereiche sowie Vertretern von Politik, Wirtschaft und Medien wie der NÖN.

In der Kategorie Soziales Leben und Miteinander siegten die Weinbergschnecke am Himmelreich in Paudorf/Krustetten (Bezirk Krems-Land) sowie der Weidner Rundweg in der Gemeinde Weiden an der March (Bezirk Gänserndorf). Den Sieg in der Kategorie Stadt- und Ortskernbelebung holten das Dorfzentrum Klein Meiseldorf in der Gemeinde Meiseldorf (Bezirk Horn) sowie die Stadterneuerung und Leben im Zentrum in der Gemeinde Purgstall (Bezirk Scheibbs). Die Kategorie Digitalisierung und Bürger:innen-Beteiligung entschieden der Dorferneuerungsverein Paudor-Tiefenfucha mit der Platzgestaltung Tiefenfucha (Bezirk Krems-Land) sowie die Stadtgemeinde Hainburg (Bezirk Bruck) und der Verein Stadtmauerstädte mit der Hearonymus-App für sich.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte bei der Preisverleihung die Wichtigkeit derartiger Auszeichnungen. Das Wertvollste sei Zeit, sagte sie. Die investieren die engagierten Menschen der Dorf- und Stadterneuerung in die Gestaltung ihrer Heimat. Die Landesobfrau der NÖ Dorf- und Stadterneuerung, Maria Forstner, meinte, dass es unter den Einreichungen noch viel mehr gute Projekte gegeben habe. "Jedes würde als Sieger gelten können." Es sei dennoch wichtig, einige Leuchttürme als Botschafter zu sehen.

Insgesamt wurden seit 2003 mehr als 1.000 Projekte bei dem Wettbewerb eingereicht.