Ein Spitzenvorhang verdeckt Teile der Kamera, langsam tastet sich jemand hindurch, eine rote Clownsnase ist zu sehen. Das Kind, das mit seiner Mutter zuhause vor dem Bildschirm sitzt, sieht neugierig zu, wie eine Gestalt im gelben Kostüm sichtbar wird. Über die Mutter und ein Stofftier stellt Fräulein Zitronella, wie Jutta Pichlers Clowns-Alias heißt, sich vor, dann werden gemeinsam Spaß und Musik gemacht. Am Ende bleibt ein Lächeln und eine lustige Ablenkung vom Alltag.

Normalerweise besuchen die Clowndoctors der Roten Nasen kranke Kinder und Erwachsene in Spitalzimmern und sozialen Einrichtungen. Wegen der besonderen Situation durch die COVID-19-Pandemie haben sie die Visiten jetzt aber ins Internet verlegt. Eine Viertelstunde dauert so ein digitaler Clownsbesuch. Das sei genau richtig, so Jutta Pichler. „Wir sind für schöne Augenblicke da, uns geht es ums Hier und Jetzt“, erzählt die Künstlerische Leiterin der Roten Nasen für Niederösterreich, Wien und das Burgenland. Die 56-Jährige lebt in Wien und ist unter anderem seit über 25 Jahren in Niederösterreich vor allem im Bezirk Mistelbach als Clownin Zitronella unterwegs.

„Die aktuelle Situation ist für alle eine Belastung. Clowns sind sehr emotionale Wesen, die aus Scheitern neue Kraft schöpfen und es immer wieder probieren. Sie reaktivieren die Emotionen und den Humor der Menschen als Ressource in schwierigen Zeiten.“ Das ist es auch was sie an ihrer Tätigkeit so liebt: „Vielen Menschen zu begegnen und ihnen ihre eigene Kraftquelle zu zeigen.“

Besuche jetzt digital statt im Spital

Trotz der sozialen Isolation hören diese Begegnungen nicht auf, sie finden nur anders statt und zwar per Videochat. Eine Viertelstunde dauert so eine digitale Clownsvisite. Das sei genau richtig, so Jutta Pichler. „Wir sind für schöne Augenblicke im Hier und Jetzt da.“

Das Repertoire der Clowns beim Onlinebesuch ist breit, es gibt kein Stück wie im Theater, sondern es wird mit vielen Geschichten, Slap-Stick, Zaubertricks, Verwechslungen und Musik gearbeitet. Auch Handpuppen würden sich laut Pichler besonders gut im Online-Format eignen. „Es geht dabei ganz viel um Interaktion und Improvisation, wir haben bestimmte Tools und Tricks und Routinen, die man proben kann, aber viel entsteht im Moment.“ Ein besonders schöner Moment bei einem Online-Besuch: „Ich habe eine kleine Ukulele hervorgeholt und plötzlich hat das Kind aus dem Nichts eine Gitarre in der Hand gehabt, gemeinsam zu spielen war übers Internet dann aber etwas schwer“, lacht Pichler.

Und wie sieht es aus im Homeoffice der Clowns? Am Vormittag machen die Roten Nasen ihre Visiten, am Nachmittag wird über die Besuche reflektiert und für neue geprobt. Vor jedem neuen Besuch gestaltet Jutta Pichler ihr Wohnzimmer, legt Kostüm und Makeup an und macht dann einen digitalen Testlauf mit Kollegen.

Die Technik sei manchmal eine Herausforderung, erzählt Pichler, auch die Situation während der Besuche sei eine ganz andere: „Im Spital betreten wir ein Zimmer und können dann mit dem ganzen Raum arbeiten, jetzt schalten wir den Bildschirm ein und sehen nur einen kleinen Ausschnitt. Ein paar Sinne fallen weg, wie auch die Stimmung, die man zwischen Menschen spürt, da müssen wir dann noch genauer auf unsere Intuition hören. Zum Glück sind wird durch unsere jahrelange Erfahrung gut geschult darin, in einen Dialog zu treten und zu schauen, was das Gegenüber gerade braucht.“

Ein Angebot für alle Altersstufen

Das Online-Angebot läuft seit zwei Wochen, es werde allerdings noch etwas schüchtern angenommen, zieht Pichler Bilanz. „Es ist ja nicht nur für uns Neuland, sondern auch für die Menschen.“ Buchen können Interessierte jeden Alters unter www.rotenasen.at/online. Termine gibt es von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr. Reservieren sollte man den Termin mindestens zwei Tage im Voraus. Die Besuche sind kostenlos, die Roten Nasen freuen sich über eine Spende. Zusätzlich finden sich auf der Website außerdem noch lustige Kurzklips aus dem Homeoffice der Clowns, eine Rätselrubrik und Geschichten zum Nachlesen.