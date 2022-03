Land NÖ fördert Falträder mit bis zu 300 Euro

Werbung

Zum Auftakt der Fahrradsaison und bei perfektem Radl-Wetter präsentierten Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) und Radland-Geschäftsführerin Susanna Hauptmann am heutigen Mittwoch die Radprojekte des Landes Niederösterreich für das heurige Jahr.

40 Prozent der Wege, die mit dem Auto zurückgelegt werden, sind kürzer als fünf Kilometer. „Das sind Strecken, die perfekt dazu geeignet sind, mit dem Rad zurückgelegt zu werden“, meint Schleritzko. Deshalb sei auch das Potenzial hier sehr groß. „Im Jahr 2021 haben wir 41 Radwegprojekte mit der Länge von rund 47 Kilometern umgesetzt“, berichtet der Landesrat. Land und Gemeinden hätten dafür rund elf Millionen Euro investiert.

Falträder mit bis zu 300 Euro gefördert

Das Land hat heuer eine neue Förderaktion für Falträder gestartet. Diese seien besonders geeignet, um sie in Verbindung mit Öffentlichen Verkehrsmitteln zu nutzen, meint Schleritzko. Pro Faltrad können bis zu 300 Euro gefördert werden.

Die Voraussetzungen dafür sind: der Rechnungsbeleg eines gekauften Faltrades, eine aktuelle Jahreskarte eines Öffentlichen Verkehrsmittels und die Bestätigung über den Hauptwohnsitz in Niederösterreich. Die Förderanträge können von Mai bis September gestellt werden. In den nächsten Monaten werden in den Gemeinden zudem Faltrad-Testtage angeboten.

2021 3,3 Millionen Fahrrad-Kilometer bei „NÖ radelt“ gesammelt

Auch die Aktion „Niederösterreich radelt“ startet wieder. Sie findet heuer bereits zum vierten Mal statt. Dabei können alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihre im Alltag gefahrenen Fahrrad-Kilometer sammeln und damit Preise gewinnen. Mitmachen können sowohl Privatpersonen als auch Gemeinden, Unternehmen und Vereine.

Im Jahr 2021 verzeichnete die Initiative 4.400 Teilnehmer, die insgesamt 3,3 Millionen Kilometer „erradelten“. Die Aktion läuft noch bis 30. September.

1.000 Nextbikes können in 60 NÖ-Gemeinden ausgeliehen werden

Susanna Hauptmann berichtete, dass sich im Winter 2021 die Ausleihzahlen von Nextbikes um 68 Prozent gesteigert hätten. Die Flotte der Nextbikes wird heuer um 50 Räder erweitert. „Damit stehen in 60 Gemeinden insgesamt 1.000 Leihräder zur Verfügung“, sagt Hauptmann. Zu den bisherigen 200 Standorten, kommen acht hinzu: Zwei in Amstetten, zwei in Wiener Neustadt, eine in Hollabrunn und drei in St. Pölten.