Hase und Zweigelt – das ist eine Kombination, die schmeckt. Dem NÖ Landesjagdverband ist das alljährlich eine Veranstaltung wert, bei der er zu Köstlichkeiten von Wild und Top-Weinen in das Raiffeisen-Haus Wien einlädt. „Es ist für uns die Chance, ‚Danke!‘ zu sagen an Freunde, Wegbegleiter und Unterstützer“, so Landesjägermeister Josef Pröll.

Neben Kanzler Sebastian Kurz konnte er auch Otto Auer (Landwirtschaftskammer NÖ), Stephan Pernkopf (Landeshauptfrau-Stv.), Erwin Hameseder (Raiffeisen-Holding NÖ-Wien) und Neo-Landwirtschaftskammerpräsident Johannes Schmuckenschlager begrüßen.