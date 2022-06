Erzdiözese Wien: Kirchen öffnen wieder ihre Tore

Werbung

Von Stadtspaziergängen über Konzerte bis hin zu Diskussionen – rund 900 Veranstaltungen werden in der Erzdiözese Wien am Freitag, 10. Juni, zwischen 18 und ein Uhr im Rahmen der „Langen Nacht der Kirchen“ angeboten. Zahlreiche Programmpunkte befassen sich heuer mit dem Thema Frieden. So wird beispielsweise in allen Kirchen um 19.45 Uhr das Programm für fünf Minuten unterbrochen, um in Stille der Kriegsschauplätze auf der Welt zu gedenken.

Timna Brauer gibt ein Konzert zum Frieden in der Pfarrkirche Hinterbrühl. Foto: Markus Langer

Im Zeichen des Friedens steht auch ein Konzert von Timna Brauer in der Pfarrkirche Hinterbrühl von 20.10 bis 21.15 Uhr. Mit ihren „Voices for Peace“ mit arabischen und israelischen Chören und „Chant for Peace“ mit den Mönchen von Heiligenkreuz hat sie die Friedenssehnsucht um den Globus getragen. Mit dem Publizisten Heinz Nußbaumer spricht sie über ihre Beweggründe.

Angebote für alle Altersklassen

Ein weiteres Programm-Highlight ist von 16.30 bis 22 Uhr im Heiligenkreuzerhof zu finden. Dieser ist mittlerweile dafür bekannt, dass Mönche aus dem Wienerwaldstift Heiligenkreuz allerlei Klosterprodukte verkaufen. Für wenige Stunden wird hier zudem ein Barockjuwel geöffnet: die Bernardikapelle. Höhepunkt ist das Erklingen des Gregorianischen Chorals.

Gleich zwei Auftritte hat außerdem der aus Indien stammende Pater Sandesh Manuel, der für Gott rappt und singt. Zu sehen von 20.30 bis 21.15 Uhr in der Seilerstätte 12 bei Missio in Wien sowie von 23 Uhr bis Mitternacht im Stephansdom . Weiteres Musikprogramm gibt es beispielsweise mit Samba um 20 Uhr in der Lourdesgrotte in Maria Gugging. In der Pfarrkirche Gänserndorf erklingen um 21 Uhr lateinamerikanische und österreichische Volkslieder.

Das gesamte Programm gibt es in der „Glauben.Leben“- App und unter www.langenachtderkirchen.at.