Sechs Wochen Heim-Unterricht haben die 196.000 Schüler Niederösterreichs geschafft. Schrittweise sollen sie nun in den Schulalltag zurückgeführt werden. Bildungsminister Heinz Faßmann präsentierte den Fahrplan für die Wiedereröffnung der Schulen. Gesetzt wird auf eine schrittweise Wiederöffnung. Am 4. Mai starten die Maturanten und Schüler von Abschlussklassen in den Bildungsstätten mit der Vorbereitung für ihre Klausuren. Am 15. Mai geht es dann für die 6- bis 14-Jährigen zurück in die Klassen. Die dritte Etappe der schrittweisen Wiederöffnung startet am 29. Mai. Dann beginnt für die über 15-Jährigen das letzte Monat des Schuljahres.

Coronakrise Volksschule, Unterstufe starten am 18.5., Rest im Juni

Um Sicherheitsabstände einhalten zu können und nicht zu viele Schüler gleichzeitig an einem Ort zu haben, wird außerdem auf einen Schichtbetrieb gesetzt. Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt. Die erste Gruppe soll jeweils Montag bis Mittwoch zum Unterricht in die Schule kommen, die zweite Gruppe Donnerstag und Freitag. In der Woche darauf wird das umgedreht.

Erstellt wurde außerdem ein Hygiene-Handbuch, das etwa regelmäßiges Hände waschen und das Tragen von Masken vorschreibt.

Benjamin Koiser, BHS-Landesschulsprecher: Gute Noten gibt es für diesen Fahrplan von der Landesschülervertretung. „Die Öffnung der Schulen für die älteren Schülerinnen und Schüler macht auf alle Fälle Sinn, da vor allem in diesem Bereich das E-Learning sehr gut funktioniert, wie unsere Daten und Umfragen bestätigen. Die Noten sollen die Lehrkräfte in diesem Schuljahr vorwiegend von den Leistungen vom September bis Mitte März bilden. Diese Lösung sorgt für Entlastung der Schülerinnen und Schüler in dieser ohnehin turbulenten Zeit und schafft eine möglichst faire Benotung im Jahreszeugnis.“

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras begrüßen, dass es nun sowohl für die Schüler als auch für Eltern und Lehrer Klarheit und Planbarkeit gibt. „Wir werden den Schulbetrieb Schritt für Schritt für alle wiederaufnehmen, allerdings auf Basis mehrerer Prinzipien und Maßnahmen“, erklären die Bildungslandesrätin und der Bildungsdirektor. „Auch diese Situation ist noch weit weg vom Unterricht, wie wir ihn gewohnt sind. Dennoch erlauben uns diese Maßnahmen bereits einen Schritt in Richtung regulären Schulbetrieb zu machen und dennoch darauf zu achten, dass auch bei der schrittweisen Öffnung der Schulen die Gesundheit aller Betroffenen an oberster Stelle steht.“