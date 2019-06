„Ich darf Sie an Board begrüßen“, scherzte Intendant Adi Hirschal, noch bevor die Premiere von „Traumschiff“ in Laxenburg startete. Dieser gab als Entertainment-Officer sein Okay, um die Anker zu lichten: „Der Seegang ist in Ordnung.“

Der Zweite Landtagspräsident Gerhard Karner freute sich, bei der „Premiere der Premieren“ dabei zu sein, denn in Laxenburg wurde das Theaterfest NÖ für dieses Jahr eröffnet.

Kein Fernweh beim Inseltheater

Edith Leyrer fand die „Kulisse ganz reizend“, Fernweh kam bei der Handlung aber keines bei der Schauspielerin auf. Immerhin werden die Künstler in der Handlung vom Traumschiff zurückgelassen und darben auf einer einsamen Insel dahin. Amüsiert bei der Komödie: Astrologin Gerda Rogers, Autor Clemens Trischler und Schauspieler Christian Spatzek.