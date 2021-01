Ein neues Jahr – ein Heiliger oder eine Heilige für jeden Tag. Diesem Unterfangen hat sich Bernadette Spitzer, Theologin und Redakteurin von „Der Sonntag“ mit ihrem neuen Buch „Von Bischofsstab bis Besenstiel“ gewidmet. Wöchentlich hat sie bisher in der Zeitung der Erzdiözese Wien einen Heiligen vor den Vorhang geholt.

Eine Heilige, deren Gedenktag wir am 30. Jänner feiern, ist Mary Ward (23. Jänner 1585 bis 30. Jänner 1645). Zahlreiche Schulen tragen ihren Namen. So auch in Niederösterreich – in St. Pölten und in Krems. Mary Ward war eine englische Adelige in der Zeit der Katholikenverfolgung. „Die Teilnahme an Messen war verboten, Verwandte Marys wurden hingerichtet, ihre Großmutter 14 Jahre eingekerkert. Mit 15 wollte Mary dennoch Nonne werden. Sie wich nach Saint-Omer in Flandern aus, wo sie 1609 eine Gemeinschaft gründete. 1610 begann sie, Mädchen zu unterrichten, denn sie glaubte fest an die Ebenbürtigkeit von Mädchen und Buben“, schreibt Bernadette Spitzer in ihrem Heiligenbuch.

1631 wurde die Ordensgemeinschaft der „Englischen Fräulein“ von Papst Urban VIII. verboten. Mary Ward wurde unter dem Verdacht der Häresie fünf Jahre in Rom festgehalten, neun Wochen inhaftiert und von der Inquisition überwacht. 1639 kehrte sie zurück nach England. Erst lange nach ihrem Tod wurde sie rehabilitiert. 1703 erhielt der Orden die päpstliche Anerkennung. Die Niederlassung der Englischen Fräulein in St. Pölten erfolgte 1706.