Einer seltener Anblick sei die Bauernbundkapelle über den Dächern von Wien, sagte Bauernbunddirektorin von Niederösterreich Klaudia Tanner beim Leopoldiempfang der Akademikergruppe in der Eventlocation "Thirty Five" im 33 Stock. Die Kapelle umrahmte den Abend musikalisch unter der Leitung von Josef Pleil, Ehrenpräsident des Österreichischen Weinbauverbandes.

Neue Freunde finden

Die Akademikergruppe sei da, um in Wien Anschluss und neue Freunde zu finden, so Tanner. "Dafür steht die Akademiegruppe ... eine Brücke zwischen Stadt und Land." Thomas Arnoldner, CEO A1 Telekom Austria Group, war Keynote-Speaker an dem Abend und referierte zum Thema "A1 - wir digitalisieren 5ganz Österreich". Das Buffet spendierte die NÖ Versicherung.

Mit dabei: Johannes Schmuckenschlager, LKNÖ-Präsident

EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber, Bundesminister a. D. Werner Fasslabend, Günther Griesmayr, AMA-Vorstandsvorsitzender

Fritz Kaltenegger, Cafe & Co-Geschäftsführer

Thomas Wild, NV, Leiter Versicherungstechnik

Veronika Haslinger, Direktorin der Raiffeisenholding NÖ-Wien

Sylvia Scherhaufer, Generalsekretärin NÖ Jagdverband

Norbert Totschnig, Direktor Österr. Bauernbund

Johann Zimmermann, LK-Österreich-Generalsekretär-Stv.

Christina Muthenthaler, Leiterin AMA-Netzwerk Kulinarik Österreich und

Christian Milot, Geschäftsführer ENU.