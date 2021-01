Zwischen all den Büchern und Regalen ist es still. Hier stöbert derzeit niemand. Keine bastelnden Kinder, keine Menschen, die sich austauschen, keine Events, die die Räume der rund 260 öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich füllen. Und trotzdem sind Büchereien plötzlich so beliebt wie schon lange nicht mehr.

Treffpunkt Bibliothek-Geschäftsführerin Ursula Liebmann berichtet von einem regelrechten „Run auf die niederösterreichischen Bibliotheken“. Vor allem vor dem zweiten und dritten Lockdown hätten sich die Menschen mit Büchern, DVDs und Spielen „eingedeckt“. Während zum Beispiel die Bücherei Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) an regulären Öffnungstagen bis zu 700 Entlehnungen verzeichnet, waren es unmittelbar vor dem zweiten Lockdown im November über 2.800 Medien täglich. Auch kleinere Gemeinde- oder Pfarrbüchereien berichten von dreimal so hohen Entlehnungszahlen wie sonst.

Je nach Kapazitäten bieten manche Büchereien im Lockdown einen kontaktlosen Lieferservice an, mit dem sich auch die Rückgaben regeln lassen. Großteils haben die Büchereien die Rückgaben gratis oder mit Nachzahlung bis zur Wiedereröffnung verlängert. In der Online-Bibliothek des Landes, www.noe-book.at, waren im ersten Lockdown Sprachkurse (vor allem Italienisch), eLearning-Angebote, Krimis, Kochbücher und Medien für Kinder gefragt. Und: Im Februar 2020 zählte man online 7.774 aktive Leserinnen und Leser. „Nun sind es 9.028“, so Liebmann.

Zukunftspläne nach Corona

Aber auch vor Corona ging der Trend bereits nach oben. 2019 wurden in NÖ über 2,4 Millionen Bücher und Medien entlehnt. Das ist fast doppelt so viel wie noch 2014. Durchschnittlich sind es junge weibliche Erwachsene sowie ältere Personen, die Bibliotheken besuchen. Durch das Veranstaltungsangebot in den letzten Jahren kämen aber auch mehr Männer. Liebmann bezeichnet Bibliotheken als „Orte der Begegnung“, das Bild von der verstaubten Medienaufbewahrungsstelle sei längst nicht mehr zeitgemäß, das Angebot mittlerweile sehr vielseitig.

Wegen des Ansturms haben sich auch Gemeinden, die bisher noch keine öffentliche Bibliothek angeboten haben, entschieden, eine solche auf- oder bereits vorhandene Einrichtungen umzubauen. 2020 eröffneten unter anderem Büchereien in Mank (Bezirk Melk) und Zwentendorf (Bezirk Tulln). Aktuell wird die Bücherei in Gerasdorf-Oberlisse neu gebaut. In den vergangenen Monaten haben auch Gemeinden wie Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) einen Neubau angekündigt.

Viele Büchereien versuchen, Medientipps und Online-Lesungen momentan über soziale Medien zu vermitteln. Für die Zeit nach dem dritten Lockdown warten jedenfalls vor Ort schon viele neue Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, DVDs und Spiele.