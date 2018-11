Allerheiligen, Allerseelen

Zeit entschwindend

Winken Seelenlichter

Wangen hohl fällt

Trauer aus den Masken

Nebel Einsamkeit

Tief die Wunden

Zehrt, es, an dunklen Kleidern

Lichtermeer

Ein vergessenes Herz

Auf kalten Stein gelegt

Reise in die Tiefe

Fällt der letzte Schleier

Wehklagen verstummt

Ein Leuchten in die Nacht

Meerfluten umspült

Eine schwarze Gondel zum Geleit



Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet, 2018