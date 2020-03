Zuerst kommt die NÖN. Dann kommt lange nichts. Dann kommen Krone und Kurier. Und dahinter Presse und Standard. Denn: Was Niederösterreichs Chefs – und Chefinnen – am liebsten lesen, das steht schon seit Jahren auf Platz 1 der sogenannten Leseranalyse Entscheidungsträger, kurz: LAE.

Die kommt alle zwei Jahre heraus. Und hat gerade ihre jüngste Studie in Sachen Mediennutzung veröffentlicht – mit der NÖN als Nummer 1. 57,5 Prozent der heimischen Entscheidungsträger lesen demnach 2019 jede Woche die Printausgabe(n) der NÖN. Gemeinsam mit den Online-Portalen von NÖN.at kommen die NÖ Nachrichten auf satte 62,8 Prozent.

Die NÖN-Chefredakteure Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger sehen den Erfolg bei der LAE als Bestätigung der engagierten Arbeit der NÖN-Redaktion: „Die NÖN erreicht heute mit ihrer Berichterstattung mehr Menschen als jemals zuvor – und das in allen Regionen des Landes. Es freut uns, dass für die Entscheidungsträger in Niederösterreich die täglich aktuellen Infos auf NÖN.at und die wöchentliche Lektüre der Printausgabe fast zur Selbstverständlichkeit geworden sind.“

Die Kronen Zeitung kommt bei NÖs Entscheidern 2019 auf 31,5 Prozent mit ihren Printausgaben und auf 36,3 Prozent gemeinsam mit ihrer Online-Plattform. Beim Kurier sind es in NÖ nur 26,3 Prozent gedruckt und 34,0 Prozent im Netz. Die Presse kommt auf 16,5 bzw. 23,2 Prozent, der Standard auf 23,2 bzw. 22,0 Prozent Reichweite.

36.000 Entscheider in NÖ sind NÖN-Leser

In absoluten Zahlen lesen 2019 jede Woche 36.000 heimische Chefs und Chefinnen die NÖN und NÖN.at, 33.000 davon die Printausgabe(n). Zur Kronen Zeitung greifen dagegen nur 18.000, mit der Online-Ausgabe sind es 21.000. „Gerade in diesen Tagen beweisen klassische Medien, dass sie als Informationsquelle von enormer Wichtigkeit sind. In den sogenannten sozialen Medien werden leider häufig Desinformationen und Gerüchte verbreitet, die großen Schaden anrichten. Niederösterreichs Führungskräfte hingegen wissen, wo sie seriös informiert werden“, ist sich NÖ Pressehaus-Geschäftsführer Friedrich Dungl sicher.