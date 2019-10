FRIEDRICH NIETZSCHE

ALSO SPRACH ZARATHUSTRA - Ein Buch für Alle und Keinen



Der Regisseur, Schauspieler, Poet und Mastermind des LESEFESTIVALS 2019 "Let us build bridges, not walls" Sir Kristian Goldmund Aumann, liest aus dem Buch für Alle und Keinen "Also sprach Zarathustra" von Friedrich Nietzsche. Für die musikalische Umrahmung, dieses außergewöhnlichen Abends, sorgt das nicht unumstrittene Genie Richard Wagner.



"Hin zum Throne wollen sie Alle: ihr Wahnsinn ist es, - als ob das Glück auf dem Throne säße! Oft sitzt der Schlamm auf dem Thron - und oft auch der Thron auf dem Schlamme." Zitat: Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Vom neuen Götzen



Zarathustra, der persische Religionsstifter und Prophet, beschließt nach zehnjährigem Einsiedlertum, nunmehr seine gewonnene Weisheit mit den Menschen zu teilen. Als er in ein Dorf gelangt, dessen Einwohner gerade auf den Auftritt eines Seiltänzers warten, predigt er der Menge sein Konzept vom "Übermenschen"... Unverstanden wird Zarathustra von der höhnischen Gemeinde abgewiesen; so fasst er den Entschluss, nicht mehr zum Volke, nur noch zu herausragenden Einzelnen zu sprechen, und setzt seine Reise fort.

